Dritte Runde bringt Tarifergebnis für Niedersachsens Einzelhandel

Hannover Die 340 000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Niedersachsen und Bremen erhaltend rückwirkend zum 1. Juli eine Gehaltserhöhung von 2,3 Prozent und vom 1. Mai 2018 an weitere 2,0 Prozent mehr. Ein entsprechendes Ergebnis teilte der Handelsverband Niedersachsen-Bremen am Mittwoch nach der...