Schlechtes Wetter schmälert Erdbeerernte

Hannover Die Erdbeerernte in Niedersachsen hat sich 2017 erneut verringert. Nach vorläufigen Zahlen des Landesamts für Statistik (LSN) wurden in dieser Saison insgesamt 32 300 Tonnen Erdbeeren geerntet. Dies seien rund 6600 Tonnen oder 17 Prozent weniger als im vergangenen Jahr, teilte das LSN am Dienstag...