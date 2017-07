Bosch liebäugelt mit Batteriezellenproduktion

Frankfurt Bosch erwägt einen Einstieg in die Produktion von Batteriezellen für E-Autos. „Da müssen ein paar Dinge zusammenkommen“, sagte Bosch-Chef Volkmar Denner der „Welt am Sonntag“. Bosch müsse in der Zellchemie „etwas finden“, um sich von den großen asiatischen Lieferanten abzuheben. Zum anderen müsste...