IG Metall sucht nach Nachwuchs

Frankfurt/Main In den deutschen Betrieben altern nicht nur die Belegschaften, sondern auch die Betriebsräte. Die IG Metall als größte deutsche Gewerkschaft hat für ihren Organisationsbereich ausgerechnet, dass bis zum Jahr 2030 rund 34 000 ihrer aktuell rund 80 000 Betriebsratsmitglieder in den Ruhestand gehen. Zwar werden die Gremien bis dahin noch mehrmals Mal neu gewählt, dennoch gehen mit den geburtenstarken Jahrgängen viele erfahrene Kollegen in den Ruhestand. Neue Kandidaten werden dringend gesucht, dafür werde nun ein Rekrutierungsprogramm gestartet.

