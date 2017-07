Gericht sieht keine Alternative zu Fahrverbot für ältere Dieselautos

Stuttgart Besitzer älterer Dieselwagen müssen nach einer Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts weiter mit Fahrverboten rechnen. Die geplanten Software-Updates, die beim nationalen Diesel-Gipfel am 2. August festgeklopft werden sollen, seien kein adäquates Mittel zur Verbesserung der Luft, so das Gericht. Das Land Baden-Württemberg muss seinen Plan zur Luftreinhaltung in Stuttgart deutlich nachbessern. Ob und wann es tatsächlich zu Fahrverboten für viele Dieselmodelle kommt und wie diese aussehen könnten, ist aber weiter offen.

