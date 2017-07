Bei Audi ging die Angst um

Interne Bedenken gegen den Abgas-Betrug gab es früh. Schon im Mai 2006, als ein VW-Ingenieur in einer E-Mail die Funktionsweise der Audi-Software erklärt, warnt er vor deren Einsatz. So steht es im „Statement of Facts“ des US-Justizministeriums; zahlreiche Warnungen folgten demnach. Vielen Mahnern...