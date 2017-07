Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat sich vor neuen Aussagen der US-Notenbank zur Geld- und Zinspolitik weiter erholt. Nachdem der Dax am späten Vormittag allerdings noch bis auf 12 341 Zähler geklettert war, ging er letztlich mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 12 305 Punkte aus dem Handel. Der Euro wurde zuletzt mit 1,1634 US-Dollar gehandelt und war damit weniger wert als am Vortag.

