Für Nachrüst-Verweigerer wird es eng

1,82 Millionen Autos, die in Deutschland vom Abgas-Betrug betroffen sind, hat der VW-Konzern nach eigenen Angaben bisher umgerüstet. Insgesamt müssen hierzulande 2,46 Millionen Fahrzeuge in die Werkstatt; wie auch in Österreich, Finnland und Portugal ist der Rückruf hier Pflicht – wer sich...