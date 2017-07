In der deutschen Wirtschaft herrscht euphorische Stimmung

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Juli zum dritten Mal in Folge auf einen neuen Rekordwert gestiegen. „Die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist euphorisch“, sagte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, am Dienstag in München. „Die Unternehmen waren seit der Wiedervereinigung noch nie...