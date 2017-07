Avtovaz plant Stellenabbau

Moskau Der russische Autobauer Avtovaz, Hersteller der Traditionsmarke Lada und Marktführer in Russland, setzt seinen Sparkurs fort und will bis 2018 mehr als 8000 Mitarbeiter entlassen. In diesem Jahr sollen 6000 Stellen gestrichen werden. 2018 seien 2200 Entlassungen geplant, kündigte der Vertreter von...