Eröffnung des BER möglicherweise erst Anfang 2019

Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld. Bürgermeister Müller stellt sich auf eine weitere Verzögerung der Eröffnung des neunen Flughafens ein. Foto: dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellt sich darauf ein, dass der Hauptstadtflughafen BER auch erst Anfang 2019 eröffnet werden könnte.

"Wenn mir jetzt von den Verantwortlichen gesagt wird, es kann Ende 2018 oder Anfang 2019 sein, muss ich das akzeptieren und sehen, wo Dinge noch beschleunigt und optimiert werden können", sagte Müller dem "Tagesspiegel". "Glauben Sie mir, lustig finde ich das nicht", betonte Müller in einem gemeinsamen Interview mit seinem brandenburgischen Amtskollegen Dietmar Woidke (SPD).

Beide Länderchefs betonten, sie wollten trotz der anhaltenden Probleme beim Brandschutz und der ansteigenden Kosten den BER auf jeden Fall zu Ende bauen. "Nein, der BER muss endlich fertig werden", sagte Woidke. "Wir reden schließlich nicht über eine Mondlandung, sondern über die Eröffnung eines Flughafens."

Zur derzeit umstrittenen Frage, ob man angesichts von absehbaren Kapazitätsproblemen am BER den Berliner Flughafen Tegel doch offen halten sollte, sagten beide SPD-Politiker, Tegel müsse schließen. FDP und CDU in Berlin, die zur Offenhaltung Tegels einen Volksentscheid am 24. September parallel zur Bundestagswahl erzwungen haben, warf Woidke "unseriöse Politik" und einen "populistischen Wahlkampf" vor. "Und Bundesverkehrsminister Dobrindt hängt sich ganz billig dran."

Der CSU-Politiker hatte sich in der vergangenen Woche erstmals dafür ausgesprochen, Tegel nach Eröffnung des BER weiter zu betreiben. "Der BER bekommt ein Kapazitätsproblem", teilte Dobrindt mit am 7. Juli mit. "Hauptstädte mit mehr als einem Flughafen sind keine Seltenheit. Darüber nachzudenken ist auch für Berlin sinnvoll."