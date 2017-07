Soundcloud steckt in der Krise

Die Personalvermittler hatten in dieser Woche in Berlin besonders viel zu tun. „Wenn so viele Topmitarbeiter auf einmal ihren Job verlieren“, sagt Ivo Betke, „dann ist bei uns natürlich Goldgräberstimmung.“ Betke ist Deutschlandchef von talent.io, einem Internetportal, bei dem sich IT-Fachkräfte...