Ein Jahr nach Flugzeugabsturz: Wie steht es um Unister?

Vor einem Jahr kam der Unister-Gründer Thomas Wagner (38) beim Absturz eines Flugzeugs in Slowenien ums Leben. Schon davor war das Leipziger Internet-Unternehmen wegen Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden in die Schlagzeilen geraten. Doch nach Wagners Tod am 14. Juli 2016 überschlugen...