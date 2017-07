Verdacht der Schwarzarbeit: Razzien bei Sicherheitsfirmen

Dresden Fahnder sind mit einer Razzia in sieben Bundesländern gegen Schwarzarbeit bei Sicherheitsfirmen vorgegangen. Mehr als 450 Ermittler des Zolls und der Steuerfahndung durchsuchten Wohnungen und Geschäftsräume in Sachsen, Thüringen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Baden-Württemberg und Hessen. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liege in Zwickau, erklärte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Dort wurden zwei Männer festgenommen. Die insgesamt 20 Beschuldigten sollen in organisierter Form Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung betrieben haben.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder