Thyssen streicht bis zu 2500 Verwaltungsjobs

Essen Der Industriekonzern Thyssen-Krupp verschärft den Sparkurs und will in den kommenden drei Jahren bis zu 2500 Stellen in der Verwaltung abbauen. Die Hälfte davon entfalle auf Deutschland, erklärte Thyssen-Krupp gestern auf Anfrage. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/20 will das Unternehmen bis zu...