Stundenlohn in Niedersachsen unter dem Bundesschnitt

Arbeitnehmer in Niedersachsen verdienen im Durchschnitt pro Stunde weniger als die Menschen in den meisten anderen Bundesländern. Die Beschäftigten bekamen im vergangenen Jahr im Durchschnitt aller Branchen des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors 21,45 Euro pro Stunde, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Damit landete Niedersachsen im Vergleich der Bundesländer auf dem zehnten Platz. Bundesweit wurden durchschnittlich 22,98 Euro pro Stunde bezahlt.

Bremen kam mit 23,63 Euro auf den sechsten Platz. Spitzenreiter war Hamburg mit 25,83 Euro, Schlusslicht wurde Mecklenburg-Vorpommern mit 17,07 Euro.

Am höchsten lag der Bruttostundenlohn in Niedersachsen in der Energieversorgung - mit 31,79 Euro. Bundesweit waren es 32,63 Euro. Ähnlich hoch fiel die Bezahlung mit durchschnittlich 30,51 Euro - bundesweit 33,55 Euro - für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen aus. Im Sektor Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden lag Niedersachsen mit 31,19 Euro um 23,3 Prozent über dem Bundesschnitt, dafür aber etwa im Handel mit 17,57 Euro um 14,7 Prozent darunter.

Die am schlechtesten bezahlte Branche mit einem Stundenverdienst von 12,07 Euro war in Niedersachsen das Gastgewerbe. Bundesweit fiel dies mit durchschnittlich 12,71 Euro nicht viel besser aus.

Auffallend ist nach Angaben der Statistiker ein klares Ost-West-Gefälle: Im früheren Bundesgebiet habe das Verdienstniveau um 3,8 Prozent über dem Bundesschnitt gelegen - in den östlichen Bundesländern um 22,8 Prozent darunter.

Außerdem liegen die Bruttostundenverdienste in den Stadtstaaten über denen vieler Flächenländer - von Hamburg als Spitzenreiter abgesehen gibt es nämlich auch ein Nord-Süd-Gefälle: Hinter Niedersachsen platzierte sich Schleswig-Holstein auf dem elften Rang, während die Menschen in Hessen (Platz 2), Baden-Württemberg (3. Platz) und Bayern (4. Platz) am meisten verdienten. dpa