Wie Siemens die Produktion von Turbinen neu erfinden will

Allein die Fläche der Baustelle in Cuxhaven, an der Elbmündung in die Nordsee, lässt erahnen, dass hier etwas Großes entsteht. Direkt an der Küste baut Siemens auf 170.000 Quadratmetern ein neues Offshoreturbinenwerk. Damit avanciert der Industriekonzern zum größten Arbeitgeber der Stadt mit rund...