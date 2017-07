Verdi ruft Versicherungsbeschäftigte zu weiteren Warnstreiks auf

Hannover 25.000 Mitarbeiter der privaten Versicherungswirtschaft sind in Niedersachsen und Bremen zu Streiks aufgerufen. Die Forderung: 4,5 Prozent mehr Geld.

In der Tarifrunde für die private Versicherungsbranche hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Niedersachsen und Bremen für Dienstag erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Sie sollen in Hannover, Bremen und Göttingen ihre Arbeit niederlegen. Das bisherige Gehaltsangebot sei absolut inakzeptabel, kritisierte Verdi-Landesfachbereichsleiter Markus Westermann.

Die Arbeitgeber boten nach eigenen Angaben 1,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten vom 1. November 2017 an und weitere 1,5 Prozent mehr ab 1. Februar 2019. Verdi war mit der Forderung nach 4,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten sowie Regeln für flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten in die Verhandlungen gegangen.

Bundesweit zählt das private Versicherungsgewerbe rund 170 000 Beschäftigte, in Niedersachsen und Bremen sind es 25 000.