Koalitionspolitiker kritisieren Rettungsprogramm für Italiens Banken

Berlin Führende Finanzpolitiker der großen Koalition haben die Rettung italienischer Banken mit Steuergeld scharf kritisiert. "Es ist wichtig, dass die europäischen Regelungen zur Bankenrettung eingehalten werden", sagte Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus der "Rheinischen Post". SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider mahnte in der Zeitung: "Die Ausnahmen für die italienischen Banken sind ein gefährlicher Präzedenzfall." Die Eurogruppe der Finanzminister will heute in Brüssel einen Aktionsplan zur Rettung der angeschlagenen Banken verabschieden.

