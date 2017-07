Samsung bringt Pannen-Smartphone Note 7 in Südkorea wieder auf Markt

Seoul Samsung will sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 in einer überarbeiteten Version in den nächsten Tagen wieder auf den Markt bringen. Das Gerät soll in Südkorea als Galaxy Note FE (Fan Edition) und mit geringerer Akkuleistung am 7. Juli in den Handel kommen. Die Auflage wird auf 400 000 Stück begrenzt. Über den Verkauf im Ausland will das südkoreanische Unternehmen erst später entscheiden. Nach Akku-Bränden hatte Samsung im vergangenen Herbst eine weltweite Rückruf-Aktion für das Note 7 eingeleitet.

