Die App schickt feuchte Luft ins Auto

Es regnet in der Südheide. Im Wechsel geht es an diesem verschlafen-trüben Freitag durch Dörfer, die sich auf ihr Schützenfest vorbereiten, ausgedehnte Felder und Wälder. Knapp eine halbe Stunde nach dem Start am Wolfsburger Bahnhof ist Ehra-Lessien erreicht. Ein unscheinbarer Abzweig führt kurz...