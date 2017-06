Volkswagen-Stiftung gibt 57 Millionen Euro für Hochschulen

Hannover Die Volkswagen-Stiftung zahlt rund 57,5 Millionen Euro an niedersächsische Hochschulen. Davon gehen rund 25 Millionen Euro in neue Projekte und Ausschreibungen, teilte die Volkswagen-Stiftung am Freitag in Hannover mit. Gefördert wird unter anderem das Programm „Wissenschaft.Niedersachsen.Weltoffen“...