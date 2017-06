Schlechte Karten für VW-Klage

Im „Musterprozess“ der Plattform My-right.de gegen VW am Landgericht Braunschweig deutet der erste Verhandlungstag auf einen Sieg für Volkswagen hin. In ihrer vorläufigen Einschätzung widersprachen die Richter am Donnerstag der Argumentation der Hausfeld-Anwälte, die My-right.de vertreten. Die...