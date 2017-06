Spezielles Licht im Flugzeug soll Jetlag mildern

Berlin Warm und rötlich nach dem Start, bläulich-kühl vor der Landung: Mit speziellem Kabinenlicht will ein junges Hamburger Unternehmen Jetlags mildern. Für sein Konzept, das auch die Verpflegung im Flugzeug einschließt, wurde das Start-up Jetlite in Berlin mit dem Innovationspreis der Deutschen Luftfahrt ausgezeichnet. Weitere Preise gingen an den Flugzeugzulieferer Premium Aerotec für von der Natur inspirierte Bauteile, den Drohnenbauer Wingcopter für ein besonders schnelles Fluggerät sowie an den Flugzeugbauer Airbus für Kabel aus dem 3D-Drucker.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder