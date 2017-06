Dax geht auf Talfahrt - stärkerer Euro belastet

Frankfurt/Main Der Dax ist stark unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex rutschte kurzzeitig unter 12 400 Punkte. Der starke Euro, der auf den höchsten Stand seit 13 Monaten stieg, trug maßgeblich zur trüben Stimmung am deutschen Aktienmarkt bei. Der Leitindex schloss letztlich mit minus 1,83 Prozent auf 12 416 Punkte knapp über seinem Tagestief. Der Euro stieg am Nachmittag bei 1,1435 US-Dollar auf den höchsten Stand seit 13 Monaten und wurde am frühen Abend etwas tiefer zu 1,1421 Dollar gehandelt.

