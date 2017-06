Starke Konjunktur sorgt für gute Verbraucherstimmung

Nürnberg Dank der boomenden Wirtschaft und glänzenden Arbeitsmarktlage zeigen sich die Verbraucher in Deutschland weiterhin in guter Konsumlaune. Im Juni sei die Erwartung an die Konjunktur auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen und die Einkommenserwartung so hoch gewesen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, heißt es in der monatlichen Konsumklimastudie des Marktforschungsinstituts GfK. Das machte sich auch in der zunehmenden Anschaffungsneigung bemerkbar. Nach 10,4 Zählern im Juni dürfte der Index für das Konsumklima im Juli um 0,2 auf 10,6 Punkte zulegen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder