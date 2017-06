Rekord-Kartellstrafe für Google wegen Shopping-Suche

Brüssel Die EU-Kommission überzieht Google mit einer Rekord-Wettbewerbsstrafe von 2,42 Milliarden Euro wegen seiner Produkt-Anzeigen in Suchergebnissen. Die Entscheidung könnte der Ausgangspunkt für ein härteres Vorgehen gegen Google in weiteren Bereichen sein, machte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager deutlich. Der Internet-Konzern habe seine dominierende Position zum Schaden von Konkurrenten und Verbrauchern missbraucht. In der Shopping-Suche von Google werden prominent die von Händlern beim Internet-Konzern platzierten Anzeigen präsentiert.

