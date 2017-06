Dax startet mit leichtem Plus in die Woche

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat am Nachmittag merklich an Schwung verloren und sein zwischenzeitlich klares Plus mehr als halbiert. Der Dax gewann letztlich 0,29 Prozent auf 12 770 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich um rund 0,8 Prozent gestiegen war. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1196 US-Dollar.