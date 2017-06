Bankenverband: Tausende neue Jobs in Frankfurt

Berlin Der Verband der Auslandsbanken rechnet wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU mit Tausenden neuen Stellen am Finanzplatz Frankfurt. „Durch den Brexit werden in den nächsten zwei Jahren 3000 bis 5000 neue Arbeitsplätze entstehen“, sagte Verbandschef Stefan Winter der „Welt am Sonntag“. dpa