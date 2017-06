New York Die Anleger haben sich an der Wall Street weiter zurückgehalten. Letztlich büßte der Dow Jones minimale 0,01 Prozent ein auf 21 394 Punkte. Der Kurs des Euro hat zugelegt und damit die zwischenzeitlichen Verluste der Woche wieder aufgeholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1197 Dollar.

