Ethik-Kommission nennt Grenzen des autonomen Fahrens

Noch gibt es sie nicht – Fahrzeuge, die völlig eigenständig im Straßenverkehr unterwegs sind. Doch in den Entwicklungsabteilungen der Autobauer wird bereits mit Hochdruck an selbstfahrenden Autos gearbeitet. Und solche, die dem Fahrer teilweise assistieren, sind bereits Realität. 14 Experten haben sich daher im Auftrag der Bundesregierung mit ethischen Fragen rund um autonomes Fahren beschäftigt. Am Dienstag legten die Theologen,...