Bosch baut Chip-Fabrik für eine Milliarde Euro

Dresden In Dresden baut Bosch für rund eine Milliarde Euro eine neue Fabrik, die Chips für vernetzte Geräte im Internet der Dinge und für die Autoindustrie produzieren soll. Sachsen habe sich in einer globalen Auswahl durchgesetzt, sagte gestern Bosch-Geschäftsführer Dirk Hoheisel. Der Bund will das...