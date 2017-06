Mit dem Hyperloop von Berlin nach München in 46 Minuten

Mal eben an einem Tag zum Oktoberfest nach München reisen und zurück? Oder zum Kaffeetrinken kurz von Berlin an die Alster? Der US-Unternehmer Elon Musk will das möglich machen – mit einer Art gigantischer Rohrpost, die Güter und Personen in Kapseln durchs Land schießen soll. Jetzt hat sein Team...