Amazon kauft Bio-Lebensmittelkette

Seattle Amazon steigt groß in den stationären Lebensmittelhandel in den USA ein. Der weltgrößte Online-Händler übernimmt die Bio-Kette Whole Foods Market für rund 13,7 Milliarden Dollar (12,2 Milliarden Euro). Die Läden sollen unter der bisherigen Marke weiterarbeiten. Whole Foods Market betreibt 461...