New York Der Kursrutsch bei den Technologiewerten hat sich am Montag an den US-Börsen fortgesetzt. Der Dow Jones büßte 0,17 Prozent auf 21 235,67 Punkte ein. Der Kurs des Euro stabilisierte sich bei der Marke von 1,12 US-Dollar.

