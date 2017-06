Aufsichtsrat entscheidet über Vorstandschef von Deutscher Messe

Vorstandentscheidungen stehen am Montag bei der Deutschen Messe AG an. Sie ist Veranstalterin der Cebit. Foto: Friso Gentsch/dpa

Hannover Bei der Deutschen Messe AG fällt am Montag die Entscheidung über den künftigen Vorstandschef.

Erwartet wird nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“, dass sich der Aufsichtsrat für Jochen Köckler ausspricht, der als Vorstandsmitglied bisher für die Hannover Messe zuständig ist. Der Vertrag mit Vorstandschef Wolfram von Fritsch soll demnach nicht verlängert werden.

Die Pläne für einen Wechsel an der Spitze der Messe AG waren im Mai bekannt geworden. Begründet wurden sie unter anderem damit, dass die Zahl der Vorstände von vier auf drei reduzieren werden soll. Eine offizielle Bestätigung hat es bisher nicht gegeben.

Die Deutsche Messe will nach einem jahrelangen Sanierungskurs unter von Fritsch‘ Leitung in diesem Jahr wieder Gewinne erzielen. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Verlust 3,7 Millionen Euro, 2017 hofft das Unternehmen auf einen Gewinn von 16 Millionen Euro. Die Deutsche Messe AG mit ihren 1200 Mitarbeitern veranstaltet Industriemessen im In- und Ausland, darunter die IT-Messe Cebit und die Industrieschau Hannover Messe. dpa