Experten diskutieren Arbeitswelt der Zukunft

Braunschweig Digitalisierung ist einer der Megatrends in der Arbeitswelt. Wie dieser zu bewältigen ist, diskutieren am Montag, 12. Juni, ab 18 Uhr Experten im Kongresssaal der IHK in Braunschweig. Podiumsteilnehmer sind unter anderem Detlef Scheel, Vorstand der Bundesagentur für Arbeit, sowie Thomas Roth,...