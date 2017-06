Geplatzter Deal für Ferienflieger: Tui-Aufsichtsrat tagt Montag

Hannover Nach dem geplatzten Deal für einen neuen Ferienflieger kommt am Montag der Aufsichtsrat von Tui wie geplant zusammen. Dabei wird auch der Strategiewechsel des Air-Berlin-Großaktionärs Etihad Thema sein, wie ein Tui-Sprecher am Freitag in Hannover sagte. Tui, Air Berlin und Etihad hatten im Oktober Pläne für eine Fusion von Tuifly mit der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki bekanntgegeben - als wichtiges Element für die Sanierung der Air Berlin. Die Gespräche wurden nun aufgekündigt. dpa

