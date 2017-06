Volkswagen-Kernmarke steigert Auslieferungen im Mai

Wolfsburg Der Volkswagen-Konzern hat bei den Verkäufen seiner Kernmarke im Mai etwas an Fahrt aufgenommen. Im vergangenen Monat lieferte das Unternehmen 513 500 Autos mit dem blauen VW-Logo aus, das waren 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie VW am Freitag mitteilte. „In nahezu allen Kernmärkten haben wir unsere Auslieferungen gesteigert“, sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann. Am stärksten waren die Zuwächse in Osteuropa und Südamerika, aber auch in Europa konnte VW punkten. Im wichtigsten Einzelmarkt China kletterten die Verkäufe um 4 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf steht bei VW weltweit nach fünf Monaten noch ein Minus von 0,4 Prozent bei den Auslieferungen zu Buche. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder