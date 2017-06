Salzgitter als Zentrum für Wasserstoff

Salzgitter könnte sich zu einem Zentrum für die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technik entwickeln. Sowohl der Zugbauer Alstom als auch der Stahlkonzern Salzgitter AG und der Autobauer Volkswagen arbeiten in der Stahlstadt unabhängig, aber in direkter Nachbarschaft an der Entwicklung der Brennstoffzelle und der Wasserstoff-Erzeugung. Auf dem ersten Wasserstofftag, an dem mehr als 200 Experten aus dem In- und Ausland teilnahmen,...