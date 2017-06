New York Die wichtigsten US-Aktienmärkte sind am Montag kaum verändert aus dem Handel gegangen. Die diplomatischen Spannungen unter mehreren Golfstaaten sowie der jüngste Terroranschlag in Großbritannien bewegten kaum. Der Dow Jones Industrial verlor 0,10 Prozent auf 21 184,04 Punkte.

