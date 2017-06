Pauschalurlauber haben künftig mehr Rechte

Berlin Pauschalurlauber genießen künftig einen verbesserten Verbraucherschutz. Dieses Ziel verfolgt die Pauschalreise-Richtlinie der EU, deren Umsetzung der Bundestag in der Nacht beschlossen hat. Urlauber bekommen so mehr Rechte, wenn es bei einer Reise Pannen gibt oder der Anbieter pleite geht. So werden etwa die möglichen Gründe eingeschränkt, bei denen dem Reiseveranstalter die Zahlung von Schadenersatz erspart bleibt. Veranstalter und Reisebüros lehnen die Reform ab, weil sie hohe Kosten und mehr Bürokratie befürchten. Verbraucherschützer halten die Regelungen für nicht weitgehend genug.

