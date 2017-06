Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (DAX). Foto: dpa

Freundlicher Start in den Juni - Dax im Plus

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist freundlich in den neuen Börsenmonat Juni gestartet. Der deutsche Leitindex Dax legte im frühen Handel 0,34 Prozent auf 12 657,97 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen setzte indes seine Rekordjagd fort.

Die Mai-Bilanz war für das wichtigste deutsche Börsenbarometer zuvor mit knapp eineinhalb Prozent Kurszuwachs zwar positiv ausgefallen - inklusive des neuen Rekordhochs bei 12 841 Punkten - doch seit Mitte des Monats schlingerte der Dax trendlos um 12 600 Punkte. Am Mittwoch wurde ein Ausbruchsversuch über den bisherigen Widerstand bei 12 700 Punkte schnell wieder eingefangen.

Aus technischer Sicht befinde sich der Dax weiterhin in einem "neutralen Bereich", kommentierte Marktbeobachter Milan Cutkovic von Axitrader. Auch an diesem Donnerstag bleibt daher abzuwarten, ob es der Dax über die psychologisch wichtige Marke schafft. "Bis entweder der Widerstand bei 12 700 oder die Unterstützung bei 12 500 Punkten klar durchbrochen werden, bleibt Konsolidierung angesagt."

Auch die übrigen deutschen Indizes konnten am Donnerstagmorgen vorrücken. Der MDax stieg auf ein Hoch bei 25 355 Punkten, zuletzt betrug der Zuwachs 0,84 Prozent auf 25 339,70 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax schoss kurz über 2300 Punkte, zuletzt stand er mit plus 0,45 Prozent auf 2299,66 Zähler unweit darunter. Moderater fielen die Gewinne in Europa aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,22 Prozent auf 3562,32 Zähler.

An der Dax-Spitze landeten einmal mehr Lufthansa-Papiere. Der anhaltende Aufwärtstrend der Aktien hat sie mittlerweile auf das höchste Kursniveau seit Mitte 2014 zurückgeführt. Zuletzt verteuerten sich die Aktien um 1,39 Prozent auf 17,535 Euro.

Dem Dax-Sieger dicht auf den Fersen folgten die Papiere des Gasekonzerns Linde, die ebenfalls um mehr als 1 Prozent zulegten. Hier hoffen die Aktionäre auf Neuigkeiten zur Fusion mit Praxair. Der Aufsichtsrat kommt heute zum Thema in München zusammen. Die Gewerkschaften verlangen jedoch mit Unterstützung von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), die Abstimmung über die Fusion zu vertagen und einen neutralen Vermittler einzuschalten.

Das Thema Fusionen dominierte auch andernorts: Im MDax sorgte das angebliche Interesse des finnischen Versorgers Fortum an der Eon-Kraftwerksbeteiligung Uniper weiter für Auftrieb. Die Uniper-Aktie verteuerte sich an der Index-Spitze um 3,14 Prozent auf 17,90 und rückte damit an ihr zur Wochenmitte erreichtes Hoch heran. Am Vortag war das Papier zeitweise bis auf 18,30 Euro gestiegen. Eon-Aktien standen hingegen zuletzt moderat im Minus, hier nahmen Anleger nach dem runden Lauf vom Vortag Gewinne mit.

In den hinteren Börsenreihen stachen die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA hervor. Ihnen gab eine Kaufempfehlung der britischen Investmentbank HSBC kräftig Auftrieb. Mit plus 4,15 Prozent auf 19,84 Euro lagen sie nur noch knapp unter 20 Euro - ihrem jüngsten Hoch seit Mai 2015.