IG Metall Niedersachsen ruft zu Warnstreiks im Kfz-Handwerk auf

Hannover Im Tarifkonflikt des niedersächsischen Kfz-Gewerbes plant die IG Metall an diesem Donnerstag Warnstreiks in Emden und Hannover sowie einen Autokorso in Braunschweig. In der Landeshauptstadt sind allein drei Veranstaltungen geplant - die größte davon am Klinger Platz, wo gegen Mittag auch die zentrale Kundgebung stattfinden soll. Für die etwa 25 000 Beschäftigten des Kfz-Unternehmensverbandes Niedersachsen waren die Tarifverhandlungen am 11. Mai ergebnislos verlaufen und die weiteren Gespräche auf den 8. Juni verlegt. Die IG Metall fordert neben fünf Prozent mehr Entgelt für die nächsten zwölf Monate auch eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder