Stahlhersteller Salzgitter schlägt deutlich erhöhte Dividende vor

Salzgitter Deutschlands zweitgrößter Stahlhersteller Salzgitter informiert bei der Hauptversammlung am Donnerstag (11.00 Uhr) seine Aktionäre über die positive Entwicklung auf dem Stahlmarkt. Nach verlustreichen Vorjahren hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr gut 57 Millionen Euro Gewinn gemacht. Bei der Vorstellung der Zahlen im März kündigte der Konzern an, die Aktionäre am Aufschwung zu beteiligen. Die Ausschüttung je Aktie solle um 5 Cent auf 0,30 Euro steigen. Mitte Mai legte das Unternehmen das beste Quartalsergebnis seit 2008 vor und erhöhte die Ergebnisprognose: 2017 werde ein Vorsteuergewinn zwischen 125 Millionen und 175 Millionen Euro erwartet. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder