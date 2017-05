Porsche: Ex-VW-Boss Piëch will Aufsichtsrat bleiben

Stuttgart Der frühere VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch wird am Dienstag in Stuttgart zu seinem vielleicht letzten öffentlichen Auftritt auf der Autobühne erwartet. Der 80-Jährige strebt die Wiederwahl in den Aufsichtsrat der Finanzholding Porsche SE an, welche die Mehrheit der Stimmrechte am Autobauer...