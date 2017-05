Nach Streetscooter soll elektrisches Stadtauto kommen

Aachen Der Entwickler des Elektro-Lieferwagens Streetscooter der Deutschen Post plant auch ein Modell für Privatkunden. Das E-Stadtauto e.GO Life soll 2018 in Serie gehen.

Pro Jahr könnten in der neuen Aachener Produktion bis zu 10 000 Stück gefertigt werden, kündigte das Unternehmen e.GO Mobile an. Der Vorstandschef und Uni-Professor Günther Schuh hatte den Streetscooter in Kooperation mit der RWTH Aachen entwickelt.

Den elektrogetriebenen Transporter baut die Post mit ihrer Tochtergesellschaft selbst. Der Ansatz für das neue Stadtauto sei der gleiche wie beim Streetscooter, sagte der Projektleiter für die Fahrzeugentwicklung, Matthias Kreimeier: "Das Einsatzfeld eines Elektroautos ist aus wissenschaftlicher Sicht die Stadt mit kurzen Strecken."