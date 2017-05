Dow schleppt sich weiter nach oben

New York An der Wall Street hat sich die Erholung nur gebremst fortgesetzt. Die Anleger begrüßten zwar, dass US-Präsident Donald Trump die Staatsausgaben massiv zurückfahren will. Jüngste Konjunkturdaten allerdings sorgten für etwas Ernüchterung. So waren die Verkäufe neuer Häuser im April überraschend deutlich gefallen. Der Dow Jones rückte um 0,21 Prozent auf 20 937,91 Punkte vor. Der Euro zollte seinem jüngsten Höhenflug Tribut und fiel unter 1,12 US-Dollar. Zuletzt notierte er bei 1,1183 Dollar.

