Späte Osterferien trüben Tourismus-Statistik

Hannover Die späten Osterferien haben zu einem vergleichsweise schwachen Start der niedersächsischen Tourismusbranche ins Jahr 2017 geführt. Im ersten Quartal sei die Zahl der Übernachtungen um 5,1 Prozent auf gut 6,6 Millionen zurückgegangen, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Montag mit. Weil die Ferien in diesem Jahr - anders als 2016 - nicht nur in Niedersachsen, sondern auch in Nordrhein-Westfalen komplett im April lagen, seien die Übernachtungszahlen vor allem am Meer deutlich niedriger gewesen als im Vorjahr, sagte eine LSN-Sprecherin. Sowohl auf den ostfriesischen Inseln als auch an der Nordseeküste verzeichneten die Gastgeber im März einen Rückgang von jeweils knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In beiden Reisegebieten verbringen erfahrungsgemäß sehr viele Gäste aus dem Nachbarbundesland NRW ihre Ferien. Im Gegenzug habe es wegen der späten Osterferien im April 2017 vermutlich deutlich mehr Gäste-Übernachtungen in Niedersachsen gegeben als 2016, sagte die LSN-Sprecherin.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder