Abgasskandal: VW darf weitere Dieselwagen in USA umrüsten

Washington/Sacramento Volkswagen hat in den USA im „Dieselgate“-Skandal grünes Licht für die Umrüstung weiterer betroffener Autos erhalten. Es seien Reparaturpläne zur Beseitigung illegaler Abgassoftware in gut 84 000 Dieselwagen genehmigt worden, teilten das US-Umweltamt EPA und die kalifornische Behörde Carb am...